تصادم عنيف بين ميكروباص وملاكي.. إصابة 6 أشخاص في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

اصطدمت سيارة أجرة "ميكروباص" وأخرى ملاكي على الطريق الإقليمي بعد كارتة الخطاطبة في محافظة المنوفية، وأبلغ قائدو المركبات الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم.

مصدر مسؤول أكد لـ"مصراوي"، إصابة 6 أشخاص جراء الحادث جميعهم من مركز أشمون، ونقلوا إلى المستشفيات القريبة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتمكن رجال المرور من إزالة آثار الحادث عن الطريق وإعادة تسيير المركبات بعد تعطلها.