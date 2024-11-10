تصادم عنيف بين ميكروباص وملاكي.. إصابة 6 أشخاص في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية
11:27 ص الأحد 10 نوفمبر 2024
المنوفية- أحمد الباهي:
اصطدمت سيارة أجرة "ميكروباص" وأخرى ملاكي على الطريق الإقليمي بعد كارتة الخطاطبة في محافظة المنوفية، وأبلغ قائدو المركبات الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم.
مصدر مسؤول أكد لـ"مصراوي"، إصابة 6 أشخاص جراء الحادث جميعهم من مركز أشمون، ونقلوا إلى المستشفيات القريبة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتمكن رجال المرور من إزالة آثار الحادث عن الطريق وإعادة تسيير المركبات بعد تعطلها.
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