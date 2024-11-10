إعلان

تصادم عنيف بين ميكروباص وملاكي.. إصابة 6 أشخاص في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

11:27 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

اصطدمت سيارة أجرة "ميكروباص" وأخرى ملاكي على الطريق الإقليمي بعد كارتة الخطاطبة في محافظة المنوفية، وأبلغ قائدو المركبات الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم.

مصدر مسؤول أكد لـ"مصراوي"، إصابة 6 أشخاص جراء الحادث جميعهم من مركز أشمون، ونقلوا إلى المستشفيات القريبة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتمكن رجال المرور من إزالة آثار الحادث عن الطريق وإعادة تسيير المركبات بعد تعطلها.

حادث على الطريق الإقليمي المنوفية حوادث الطريق تصادم ميكروباص وملاكي حادث تصادم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية
موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"