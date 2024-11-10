بالصور.. وكيل التعليم بأسيوط يتفقد مدارس القوصية

أسيوط ـ محمود عجمي:



أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، زيارة لعدد من المدارس التابعة لإدارة القوصية التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام العمل للعام الدراسي 2024/2025.

هدفت الجولة إلى التأكد من تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

شملت الزيارة مدارس بني زيد بوق، علي بن أبي طالب، العروبة الرسمية للغات، ومهران خلاف الإعدادية بنات، حيث رافقه مديرا التعليم الفني والثانوي، ومدير إدارة القوصية التعليمية، وفريق متابعة الإدارة التعليمية. تم خلال الجولة متابعة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، وتفقد فصول الصفوف الدراسية، ومتابعة نسب الحضور والغياب ومستوى الطلاب وأدائهم في التقييمات الأسبوعية.

وأشار دسوقي، إلى ختام فعاليات القوافل التعليمية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تحت شعار "نطور لنبني مستقبلاً مستداماً" للمرحلتين الإعدادية والثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، والتي استمرت لمدة يومين وشهدت القوافل إقبالاً كبيراً من الطلاب، حيث حضر أكثر من 8000 طالب وطالبة للاستفادة من خبراء التدريس في تحصيل المواد الدراسية المختلفة.

من جانبه، وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، قيادات مديرية وإدارات التربية والتعليم ورؤساء المراكز والأحياء بمتابعة المنظومة التعليمية في المدارس، لضمان تقديم الخدمات التعليمية بشكل مناسب وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن. يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التعليم، وفقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع التأكيد على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.