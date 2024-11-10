محافظ أسيوط يحيل 4 أطباء للتحقيق بعد جولة مفاجئة في مستشفى الغنايم

أسيوط ـ محمود عجمي:

واصل اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، تفقد المستشفيات لمتابعة سير العمل وضمان تواجد الأطقم الطبية وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى.

و خلال زيارته مستشفى الغنايم المركزي في الثانية صباحاً، قرر إحالة 4 أطباء للتحقيق بسبب تركهم العمل، مما أثر سلباً على تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة، بما في ذلك الاستقبال والطوارئ ووحدة المبتسرين والعناية المركزة ومعمل الكيمياء، لاحظ غياب الأطباء في النوبتجية المسائية باستثناء طبيب الاستقبال، مما دفعه إلى إحالة جميع الأطباء العاملين في تلك الفترة للتحقيق بسبب تقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتركهم العمل بدون إذن رسمي، مما أدى إلى توقف تقديم الخدمات الطبية في بعض الأقسام.

أكد أبوالنصر، استمراره في القيام بجولات مفاجئة على المستشفيات في المراكز والمدن والقرى لمتابعة انتظام العمل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد حالات الإهمال والتقصير، مع مكافأة المتميزين في عملهم، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل بكافة القطاعات بالمحافظة، وخاصة القطاع الطبي، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.

وأشار المحافظ، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الجد والاجتهاد في العمل وتضافر جهود الجهات المعنية لتقديم خدمات تليق بالمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكداً أن الدولة تقدم كافة سبل الدعم للمستشفيات التي تخدم قطاعاً واسعاً من المواطنين للنهوض بالمنظومة الصحية في المحافظة.