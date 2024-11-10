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مصرع طفل صدمه "توك توك" في بني سويف

10:26 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقى طفل مصرعه، أثناء لهوه أمام منزل أسرته بقرية البهسمون التابعة لمركز إهناسيا غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول "محمد.ج.أ"، 9 أعوام، إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، جثة هامدة، بعدما صدمه "توك توك" أثناء لهوه أمام منزل أسرته، وبتوقيع الكشف الطبي على المتوفي، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، والتنفسية، نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفل بني سويف مديرية أمن بني سويف مستشفى إهناسيا التخصصي جثة هامدة
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