السيطرة على حريق بأحد مصانع المنطقة الصناعية فى بورسعيد



بورسعيد - طارق الرفاعي:

سيطر رجال إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، على حريق نشب مساء اليوم الجمعة، بأحد مصانع المنطقة الصناعية جنوب المحافظة.

وتلقت الحماية المدنية بلاغا باندلاع حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، فانتقل رجال الحماية المدنية وبرفقتهم 5 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى مصانع مجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة وجرى التحري حول ملابسات وأسباب الحريق، وحصر التلفيات، وإخطار النيابة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.