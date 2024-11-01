إعلان

السيطرة على حريق بأحد مصانع المنطقة الصناعية فى بورسعيد

11:48 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

حريق مصنع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


بورسعيد - طارق الرفاعي:

سيطر رجال إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، على حريق نشب مساء اليوم الجمعة، بأحد مصانع المنطقة الصناعية جنوب المحافظة.

وتلقت الحماية المدنية بلاغا باندلاع حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، فانتقل رجال الحماية المدنية وبرفقتهم 5 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى مصانع مجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة وجرى التحري حول ملابسات وأسباب الحريق، وحصر التلفيات، وإخطار النيابة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حريق مصنع حريق بورسعيد أمن بورسعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إصابة شخص بحروق إثر حريق داخل مصنع فى بورسعيد

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة