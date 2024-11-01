طوارئ في محافظة مطروح لمواجهة الأمطار الرعدية الغزيرة -صور

كتب - محمد البدري:

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الجمعة، جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة.

تمركزت سيارات ومعدات الجهات المعنية في بعض المناطق لتجمعات مياه الأمطار، بعدما شهدت المحافظة أمطارًا رعدية غزيرة إلى متوسطة وحالة من عدم الاستقرار مع انخفاض درجات الحرارة.

في مدينة مرسى مطروح، توجه المهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة جهود الشركة في إزالة المياه من منطقة وسط المدينة بميدان البنك الأهلي وشارع الجلاء وأمام ديوان عام المحافظة.

كما قام مركز ومدينة مرسى مطروح بأفراد وسيارات ومعدات بسحب مياه الأمطار من عدة شوارع رئيسية، منها شارع المحطة، مع متابعة الاستجابة لاستغاثات المواطنين لسحب تراكمات المياه من عدة مناطق متفرقة.

كما مرت سيارة الرصد الميداني لمركز السيطرة لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه في عدة مناطق والاطمئنان على مخرات السيول بمنطقة الكيلو 4.

وتواصلت الجهود الميدانية بمدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية لإزالة تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين لتيسير حركة السيارات والمواطنين.

وشدد اللواء خالد شعيب على استمرار تأهب جميع الأجهزة المعنية، بما في ذلك شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية والمرور الميداني، لمتابعة الإسراع في إزالة تراكمات مياه الأمطار من جميع المناطق، خاصة نقاط تجمعات المياه، لتيسير حركة السيارات والمواطنين.

كما أكد على رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمواجهة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.

اقرأ أيضًا:

البرق ينير السماء.. أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح -صور وفيديو

خريطة تفصيلية توضح المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.. هل محافظتك ضمن القائمة؟ -صور