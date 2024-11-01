بالصور.. فرق الطوارئ ترفع مياه الأمطار من شوارع مطروح

كتب - محمد البدري:

دفعت مدينة مرسى مطروح، بفرق الطوارئ لرفع تراكمات مياه الأمطار من الميادين والشوارع الرئيسية ومدخل المدينة بالطريق الدولي، تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.

تابع رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، جهود فرق الطوارئ في إزالة المياه باستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

ووجه جاب الله الفرق بسرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور، خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، استعدادًا للأيام المقبلة التي قد تشهد أمطارًا غزيرة وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد.

وأكد جاب الله على أهمية سرعة الاستجابة لاستغاثات وبلاغات المواطنين في الأحياء السكنية، حيث تعمل فرق الطوارئ على مدار الساعة لإزالة تجمعات المياه وتيسير حركة المرور.

كما أعلن عن تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين عبر غرفة عمليات مجلس المدينة التي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

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