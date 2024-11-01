خريطة تفصيلية توضح المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.. هل محافظتك ضمن القائمة؟ -صور
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محافظات - فادي الصاوي:
كشفت آخر الخرائط الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم أنحاء البلاد، خاصةً المناطق الشمالية، خلال اليومين المقبلين.
خريطة الأمطار تفصيلاً:
تشير الخريطة إلى أن الأمطار ستستمر في الهطول على العديد من المحافظات، مع اختلافات في الشدة والتوزيع الجغرافي. إليك أبرز النقاط:
السبت 2 نوفمبر 2024:
-أمطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا، من المتوقع أن تسقط على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.
-أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، من المتوقع أن تسقط على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ودمياط وبورسعيد.
-أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا، من المتوقع أن تسقط على مدينتي خلايب وشلاتين ومناطق من الغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.
-أمطار خفيفة، من المتوقع أن تسقط على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف.
الأحد 3 نوفمبر 2024
- أمطار غزيرة ورعدية أحيانا، من المتوقع أن تسقط على مناطق من محافظة مطروح تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحرى.
- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة من المتوقع أن تسقط على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة إلى جتوبة الوجه البحري ومدن القناة.
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