خريطة تفصيلية توضح المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.. هل محافظتك ضمن القائمة؟ -صور

محافظات - فادي الصاوي:

كشفت آخر الخرائط الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم أنحاء البلاد، خاصةً المناطق الشمالية، خلال اليومين المقبلين.

خريطة الأمطار تفصيلاً:

تشير الخريطة إلى أن الأمطار ستستمر في الهطول على العديد من المحافظات، مع اختلافات في الشدة والتوزيع الجغرافي. إليك أبرز النقاط:

السبت 2 نوفمبر 2024:

-أمطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا، من المتوقع أن تسقط على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

-أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، من المتوقع أن تسقط على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ودمياط وبورسعيد.

-أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا، من المتوقع أن تسقط على مدينتي خلايب وشلاتين ومناطق من الغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.

-أمطار خفيفة، من المتوقع أن تسقط على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف.

الأحد 3 نوفمبر 2024

- أمطار غزيرة ورعدية أحيانا، من المتوقع أن تسقط على مناطق من محافظة مطروح تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحرى.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة من المتوقع أن تسقط على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة إلى جتوبة الوجه البحري ومدن القناة.