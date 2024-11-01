البرق ينير السماء.. أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح -صور وفيديو

محافظات - فادي الصاوي:

شهدت محافظة مرسى مطروح، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحدوث عواصف رعدية، وذلك نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض جوي عميق.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن السحب الرعدية تؤثر بقوة على محافظة مرسى مطروح، مما أدى إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة|، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأمطار وتشمل المناطق الداخلية للمحافظة.

وأوضحت الهيئة فى بيان لها أنه مع تعمق حركة المنخفض الجوي، تشهد مناطق واسعة من مطروح وسيوة والصحراء الغربية تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة، مما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من التقلبات الجوية المفاجئة، وناشدت الجميع باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب التواجد في المناطق المكشوفة أثناء هطول الأمطار والرياح الشديدة.

بدورها أعلنت السلطات المحلية في محافظة مرسى مطروح، حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية، وتم تكليف جميع الأجهزة المعنية بمتابعة الموقف على مدار الساعة والتعامل مع أي طارئ.

ودعت محافظة مطروح، المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، واتباع إرشادات السلامة.