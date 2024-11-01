إيقاف الإجازات وتمركز السيارات.. "صرف الإسكندرية" يتأهب لهطول الأمطار- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل خلال موجة الطقس السيئ المتوقع أن تتعرض لها المحافظة اليوم ويصاحبها هطول أمطار.

وتفقد رئيس الشركة، تمركزات سيارات ومعدات الشفط بمناطق "وسط، شرق، المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ فضلا عن محطات المنتزه، للتأكد من جاهزيتها استعدادًا لهطول الأمطار.

وقال نافع، إنه جرى إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة والتي تضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة"، وذلك بمجرد تلقي بيان الأرصاد الجوية.

وأشار إلى انتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة – المتوقع تراكم مياه الأمطار بها - بالإسكندرية، والتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتهم الفنية ومتابعة انتظام العمل بها.

وأكد أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، وإجراء الصيانة الدورية المنتظمة للمحطات، لافتًا إلى جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار في حال حدوثها.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي، على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها.

كان الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أعلن، فى وقت سابق اليوم، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية، اليوم، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.