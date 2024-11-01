7 قوافل طبية مجانية خلال نوفمبر في الإسكندرية.. الأماكن والمواعيد

‏الإسكندرية - محمد عامر:

‏‎تطلق مديرية الصحة بالإسكندرية، 7 قوافل طبية، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بقرى برج العرب وشرق الإسكندرية، وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري.

ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، تنفذ قافلة يومي 3 و4 نوفمبر بقرية أبو زهرة بمركز ومدينة برج العرب، يليها قافلة يومي 11 و12 نوفمبر بقرية أبيس 2 بحي شرق، وقافلة يومي 13 و14 نوفمبر بقرية القلعة بحي شرق.

وتستمر القوافل يومي 17 و18 نوفمبر بقرية بنجر 3 يليها يومي 19 و20 نوفمبر بقرية بنجر 5، ثم يومي 24 و25 نوفمبر بقرية التنمية.

وتختتم مديرية الصحة بالإسكندرية قوافل شهر نوفمبر يومي 26 و27 بقرية بنجر 18 بنطاق مركز ومدينة برج العرب غربي المحافظة.

وكان الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وجه باستمرار القوافل الطبية الشاملة بكافة الأحياء، مشددا على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

وتأتي تلك القوافل في إطار ضوء مبادرة رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.