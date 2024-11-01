نتيجة انتخابات نادي قضاة طنطا.. فوز قائمة المستشار أحمد عوني بالتزكية -الأسماء

الغربية - مروة شاهين:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي قضاة طنطا، بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، فوز قائمة المستشار أحمد عوني، بالتزكية التامة، دون حاجة لإجراء إنتخابات بين المتقدمين.

وفاز القاضي أحمد عونى عبد الفتاح الأغا، رئيس بمحكمة الإستئناف، بمقعد رئيس نادي قضاة طنطا.

وعن مقاعد المستشارين فاز: القاضي أحمد فتح محمد رجب، نائب رئيس محكمة النقض، والقاضي طارق محمد أحمد أبو جازية، نائب رئيس محكمة النقض، والقاضي أحمد إبراهيم يوسف البنا، رئيس بمحكمة الإستئناف، والقاضي أحمد غازى غريب غازی، قاضي بمحكمة الإستئناف.

عن مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة فاز: القاضي محمود أحمد السيد الشرقاوى، رئيس محكمة (أ)، القاضي شريف أحمد عبد المغنى غنيم، رئيس محكمة (أ)، والقاضي محمود خالد محمد الديب، رئيس محكمة (أ)، والقاضي محمد أحمد عبد العزيز العزب، رئيس محكمة (أ)، والقاضي محمد كمال عبد السلام شتا، قاض

عن مقاعد النيابة العامة فاز : إبراهيم إبراهيم صدقي أبو العزم، رئيس نيابة (أ) ، وعبدالله أسامه كمال شلبي، رئيس نيابة (أ)، وأشرف سامى عبدالعزیز حموده، وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، ومحمد عثمان محمد سليم، وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، وأحمد عاطف عبد الحميد محمد مهران، وكيل النائب العام.