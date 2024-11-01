إصابة 3 شباب في حادث انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 3 شباب بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي، أمام قرية سدس التابعة لمركز ببا، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي أمام قرية سدس، التابعة لمركز ببا.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة: "أحمد.م.و"، 18 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ، وجرح قطعي بالرأس، و "أحمد.ع.أ"، 18 عامًا، كدمات متفرقة، و "فارس.أ.ع"، 18 عامًا، سحجات و كدمات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.