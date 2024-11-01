إعلان

إصابة 3 شباب في حادث انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

05:47 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 3 شباب بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي، أمام قرية سدس التابعة لمركز ببا، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي أمام قرية سدس، التابعة لمركز ببا.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة: "أحمد.م.و"، 18 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ، وجرح قطعي بالرأس، و "أحمد.ع.أ"، 18 عامًا، كدمات متفرقة، و "فارس.أ.ع"، 18 عامًا، سحجات و كدمات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 3 شباب في حادث انقلاب سيارة ملاكي ادث انقلاب سيارة مديرية أمن بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتيجة انتخابات نادي قضاة طنطا.. فوز قائمة المستشار أحمد عوني بالتزكية -الأسماء

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة