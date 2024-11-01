إعلان

‬انطلاق فعاليات الدورات التدريبية للتعامل مع حالات التسمم فى الدقهلية

05:02 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فعاليات الدورات التدريبية للتعامل مع حالات التسمم فى الدقهلية
  • عرض 4 صورة
    فعاليات الدورات التدريبية للتعامل مع حالات التسمم فى الدقهلية
  • عرض 4 صورة
    فعاليات الدورات التدريبية للتعامل مع حالات التسمم فى الدقهلية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات أولى الدورات التدريبية من سلسلة دورات التعامل مع حالات التسمم والمخطط أن تجوب المحافظة بمختلف قطاعاتها تحت إشراف الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى.
وأوضح وكيل الوزارة أن تدريب فرق التمريض بدأ اليوم، بالأقسام الحرجة من استقبال وطوارئ ورعايات بمشاركة نحو 40 متدرباً تمهيداً لإنشاء أول وحدة لعلاج حالات السموم بمحافظة الدقهلية والمخطط أن يكون مقرها مستشفى أجا المركزي.
حاضر بالدورة الدكتورة انتصار عبد المنعم نظمي، مسئول ملف السموم بالرعاية الحرجة بمحافظة الدقهلية ،حيث تناولت خلال الشرح كيفية التعامل مع حالات التسمم بكافة أنواعها مثل التعامل مع تسمم قرص الغلة والمبيدات الحشرية وسم الفئران والمنظفات والمواد الكاوية بالإضافة لحالات لدغات الثعبان والعقرب وأسلوب التعامل مع كل حالة .

الدقهلية الدكتور تامر مدكور حالات التسمم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الملاح يتابع سير العمل بمستشفى شرم الشيخ الدولي -صور

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة