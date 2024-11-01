‬انطلاق فعاليات الدورات التدريبية للتعامل مع حالات التسمم فى الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات أولى الدورات التدريبية من سلسلة دورات التعامل مع حالات التسمم والمخطط أن تجوب المحافظة بمختلف قطاعاتها تحت إشراف الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى.

وأوضح وكيل الوزارة أن تدريب فرق التمريض بدأ اليوم، بالأقسام الحرجة من استقبال وطوارئ ورعايات بمشاركة نحو 40 متدرباً تمهيداً لإنشاء أول وحدة لعلاج حالات السموم بمحافظة الدقهلية والمخطط أن يكون مقرها مستشفى أجا المركزي.

حاضر بالدورة الدكتورة انتصار عبد المنعم نظمي، مسئول ملف السموم بالرعاية الحرجة بمحافظة الدقهلية ،حيث تناولت خلال الشرح كيفية التعامل مع حالات التسمم بكافة أنواعها مثل التعامل مع تسمم قرص الغلة والمبيدات الحشرية وسم الفئران والمنظفات والمواد الكاوية بالإضافة لحالات لدغات الثعبان والعقرب وأسلوب التعامل مع كل حالة .