بسرعة 100 كيلو في الساعة.. طلاب هندسة أسيوط يبتكرون سيارة سباق كهربائية- صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

نجح فريق من طلاب كلية الهندسة بجامعة أسيوط، في ابتكار نموذج سيارة كهربائية، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عزت مرغني، عميد كلية الهندسة.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بابتكار فريق "أسيوط موتور سبورت" من طلاب كلية الهندسة، لسيارة سباق كهربائية مصنوعة بخامات محلية بنسبة 100% و السيارة مزودة بمحركات وبطاريات ووحدات تحكم، وتصل سرعتها القصوى إلى 100 كم/ساعة، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 7 ثوان.

وأكد المنشاوي، حرص الجامعة على تشجيع طلابها المتميزين في مختلف المجالات، وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار، بما يؤهلهم لسوق العمل ويسهم في تنمية الوطن صناعياً واقتصادياً.

تتميز السيارة الكهربائية بخفة وزنها عن مثيلاتها، نظراً لاستبدال بعض الأجزاء الحديدية بأجزاء من الألومنيوم، مما ساعد على زيادة قوتها وسرعتها.

يشرف على الفريق الدكتور محمد صفوت، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال عبد الناصر، الأستاذ بكلية الهندسة والمشرف العام على الفريق، بالتعاون مع الأستاذة لولا عطا، مدير وحدة المشروعات الابتكارية والإبداع الطلابي بالجامعة.

وأوضح عبد الله خالد، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة - قسم ميكاترونيات وروبوتات، وقائد الفريق، أن الفريق يتكون من 80 طالباً من مختلف أقسام كلية الهندسة، بهدف صناعة السيارات المحلية في مصر.

وشارك الفريق في مسابقة رالي السيارات الكهربائية على مستوى الجامعات المصرية، كما خاض مسابقات أخرى على مستوى العالم.