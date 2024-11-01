بمراكب دهشور وفسيفساء صيد الآيل.. متحف شرم الشيخ يحتفل بمرور 4 سنوات على افتتاحه

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، احتفالية كبرى لمرور 4 سنوات على افتتاحه، بمشاركة مواطني المدينة والسائحين من مختلف جنسيات العالم.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الاحتفالية تضمنت العديد من الورش الفنية بمشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال والشباب، وندوات توعوية بأهمية الآثار المصرية، وفقرات فنية لكورال شرم الشيخ الذي قدم أنشودة دينية وأغاني وطنية.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أنه جرى فتح صالات العرض المتحفي للمشاركين في الاحتفالية، وذلك عقب تقسيمهم إلى مجموعات، مع إلقاء الضوء على الإنسان المصري وسلوكه تجاه البيئة من ‏حوله، وكيفية التعايش مع كائناتها التي قدسها ورعاها واستمد منها العديد من المعاني المختلفة في رحلته مع ‏الحياة، وكيف أسهمت مصر كملتقي للحضارات في خلق أواصر التواصل واستيعاب الثقافات الوافدة إليها،‏وتأصيل فكرة التعايش وقبول الآخر‎.‎

وأشار إلى أن أهم القطع الأثرية التي يضمها المتحف، مراكب دهشور، و فسيفساء صيد الآيل، رأس تحتمس الأول، رأس الملكة حتشبسوت، تمثال الكاتب بادي آمون، وتمثال الزوجان ثاي ونايا، وتماثيل فلاسفة للعصر اليوناني الروماني.‏

وأكد أن متحف شرم الشيخ هو أول متحف للآثار المصرية في محافظة جنوب سيناء، وصمم ليكون ‏مركزًا ثقافيًا استثماريًا وملتقى للحضارات الإنسانية على مر العصور‎.‎، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء المتحف تعود ‏إلى عام 1999، وبدء العمل في المشروع منذ عام 2003، وتوقف العمل حتى جرى تواصله في عام 2017، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 31 ‏أكتوبر عام 2020.

ويقع المتحف شمال قطاع نعمة طريق السلام، و يمتد علـى مساحة 192 ألـف متر مربع، ويضم قاعات العرض المتحفي والعرض الخارجي، إضافة إلـى منطقة ترفيهية تضم عددًا من المطاعم والبازارات ومحال الحرف التراثيـة، ومسرح مكشوف وساحات لإقامة الاحتفالات والفعاليات ليكون المتحـف مقصـدًا سياحيـًا وترفيهيًا يجعل ‏من زيارته تجربة مميزة للسياحة المحلية والعالمية.‏

ويضم المتحف ثلاث قاعات عرض هم قاعة الحياة اليومية والبرية، والبهو الملكي، وقاعة الحضارات، ويحتوى على ما يقرب من 5200 قطعة أثرية، تتناول ‏نشأة الحضارة المصرية وتطورها وكيف أبدع المصريون القدماء تلك الحضارة العريقة والرائدة في العديد ‏من المجالات.







