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تقديم خدمة الحجز الإلكتروني لزيارة المناطق الأثرية في المنيا

03:40 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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المنيا - جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الجمعة، تقديم وزارة السياحة والآثار خدمة جديدة لحجز زيارة المناطق الأثرية في المحافظة إلكترونيًا، من خلال عدة روابط.

وأوضحت المحافظة أنه تيسيرًا على الزوار تقدم وزارة السياحة والآثار خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المناطق الأثرية أو من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى لزيارة المناطق التالية : تونا الجبل - تل العمارنة - بني حسن، ومتحف ملوي "، على أن يكون الحجز لمنطقة بني حسن متاح أونلاين فقط وليس عبر الخدمات الأخرى.

المنيا المناطق الأثرية في المنيا وزارة السياحة تونا الجبل تل العمارنة بني حسن متحف ملوي
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