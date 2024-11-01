على متنها 2500 سائح.. ميناء بورسعيد يستقبل السفينة العملاقة "إم إس سي ليريكا"- صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل ميناء بورسعيد السياحي السفينة MSc lirica، اليوم الجمعة، والتي تحمل علم بنما قادمة من ليماسول ومتجهة إلى الإسكندرية على متنها قرابة 2500 سائح منهم 2014 راكبا و470 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

ونُظمت عدد من العروض الفنية للترحيب بالسفينة، وعكست التراث المصري والبورسعيدي، وقدمتها فرقة عجميات تحت إشراف مديرية الشباب و الرياضة، ومن المقرر أن تنظم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية.

ومن المقرر، أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الاسكندرية، حيث تعتبر السفينة MSc lirica واحدة من أجمل السفن السياحية التي تجوب العالم فى رحلات بحرية منتظمة.