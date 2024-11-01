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إصابة سيدة بطلقة طائشة من جارها في قنا

03:09 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

إسعاف أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيبت سيدة بطلقات نارية، على يد شاب أحد جيرانها عن طريق الخطأ، في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا، والمتهم يسلم نفسه للأجهزة الأمنية.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بإصابة سيدة بطلق ناري داخل قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص أن المصابة تُدعى "ن"، تبلغ من العمر 35 عامًا، بطلق ناري طائش على يد أحد جيرانها في قرية الحجيرات والمتهم سلم نفسه، جرى نقل المصابة إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قرية الحجيرات مديرية أمن قنا النيابة العامة
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