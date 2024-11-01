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إزالة 208 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

03:07 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية
  • عرض 7 صورة
    إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية
  • عرض 7 صورة
    إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية
  • عرض 7 صورة
    إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية
  • عرض 7 صورة
    إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية
  • عرض 7 صورة
    إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية
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بني سويف-حمدي سليمان:
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 208 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأوضح المحافظ أن حالات الإزالة تضمنت 68 حالة تعد على مساحة 2090 مترا من أراضي أملاك الدولة، و 140 حالة على مساحة 6 أفدنة و13 قيراطا أرض زراعية خاصة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية، والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن تنفيذ الموجة 24 يجري على 3 مراحل، والتي بدأت بالمرحلة الأولى اعتبارا من 12 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية المقرر إجراؤها في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.

الدكتور محمد هاني غنيم تعد على الأراضي الزراعية بني سويف
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