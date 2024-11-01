أصوات غريبة بعد إطفاء الأنوار.. أول تعليق من جامعة المنوفية بشأن غريق حمام الاستاد

المنوفية: أحمد الباهي:

علقت جامعة المنوفية في بيان رسمي على واقعة غرق شاب في حمام السباحة باستاد الجامعة صباح اليوم الجمعة.

وقال بيان جامعة المنوفية: إنه في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الجمعة الموافقة 1 نوفمبر، اكتشف أفراد الأمن بالمجمع الأولمبي للرياضات المائية حركة وأصوات غريبة داخل حمام السباحة بعد إغلاقه في تمام السابعة مساءً وإطفاء الأنوار، حيث اكتشفوا وجود شباب في سن المراهقة قاموا بالقفز من على السور الخارجي للمجمع، وتم إمساك اثنين منهم وتبين وجود جثة ثالث غارقة.

وأضاف البيان أنه جرى على الفور استدعاء الشرطة والتي أمرت بانتشال الجثة والتحفظ عليها بثلاجة مستشفى الجامعة، وجار استكمال تحقيقات النيابة للوقوف على حقيقة الواقعة.

وتابع البيان: "أن الغريق والشباب المتحفظ عليهم غرباء وليسوا من رواد المسبح ولا ممن يتدربون فيه".

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم يفيد بالعثور على جثة طافية في حمام سباحة استاد جامعة المنوفية، وتبين إنه الطالب "يوسف محمد كامل" 17 عامًا، مقيم بقرية المصيلحة بدائرة مركز شبين الكوم.

ونقل الجثمان للعرض على الطب الشرعي لفحصه تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

جثة طافية في حمام سباحة استاد جامعة المنوفية