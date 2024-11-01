بعد توقفه للمرة الأولى منذ 155 عامًا.. مصنع سكر أبو قرقاص يعلن عودته للعمل في موسم القصب

المنيا- جمال محمد:

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية متمثلة في مصانع سكر أبوقرقاص بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، عن تشغيل مصانعها لموسم عصير القصب.

وأوضحت الشركة في بيان، أن سعر توريد القصب هذا الموسم يبلغ 2500 جنيه للطن، لافتة أن نقل المحصول سيكون على حساب المصنع بالإضافة إلى 100 جنيه للطن وبعض المميزات الأخرى لزيادة سعر الطن.

وناشدت الشركة بسرعة توجه المزارعين إلى مكاتب التخصيصة لإبرام التعاقدات، مؤكدة أن مصانعها على استعداد لقبول أي كميات قصب يجري التعاقد عليها من المزارعين.

يأتي ذلك بعد الأزمة التي شهدها مصنع سكر أبو قرقاص العام الماضي، بسبب توقف خطوط إنتاج السكر من القصب، لأول مرة في تاريخ المصنع والذي جرى إنشائه عام 1869 ويبلغ عمره 156 عاما تقريبا، بسبب ضعف عملية توريد المحصول من قبل المزارعين إلى المصنع، وتوريد محاصيلهم لعصارات العسل ومحلات العصير بأسعار تصل إلى الضعف، مما دفع شركة مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة العام الماضي إلى توريد محصول القصب المتعاقد عليه إلى مصانع سكر جرجا بمحافظة سوهاج، نظرًا لانخفاض كمية القصب المتعاقد عليها، والتي لم تتجاوز 6 آلاف طن، وهي كمية لا تساعد في تشغيل المصنع لأكثر من يومين.

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