"مستأنف الإسكندرية" أيدت الحكم.. المشدد 15 سنة للمتهمين في واقعة "البلوجر سارة"

الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم الصادر على 6 متهمين بالشروع في قتل البلوجر "سارة محمد" ومهندس على طريق الإسكندرية الصحراوي.

وعاقبت المحكمة كل من "ح.ص.س" و"ح.ح.م" و"ر.م.أ" و"ف.م.م" و"ع.ع.ج" بالسجن المشدد 15 سنة، والمتهم "ن.م.ن" بالسجن المشدد 7 سنوات، ومصادرة السلاح الناري المضبوط في الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينه، والمستشار سامح فؤاد، وسكرتير المحكمة عادل عزت.

تعود وقائع القضية رقم 3845 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط القسم بشروع متهمين في قتل مواطنة بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات استقلال المجني عليه "م.ع.م" مهندس فني وبرفقته المجني عليها "س.م.م" وشهرتها "البلوجر سارة" والتي تقدم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الواقعة سيارة بالطريق الصحراوي في الاتجاه القادم إلى الإسكندرية بعد كوبري أبو الخير بمسافة قصيرة.

ووفقًا لأوراق القضية، فوجئ المجني عليهما بسيارة ربع نقل حمراء اللون بجوارهما يستقلها المتهمين، وصوب المتهم الأول سلاحًا ناريًا بندقية خرطوش نحوهما لبث الرعب في نفسيهمًا قاصدًا إرغامهما على التوقف بالسيارة لسرقة ما بحوزتهما من منقولات.

حاول المجني عليه الفرار بالسيارة حتى عاجله المتهم الأول بإطلاق طلقات خرطوش ما أسفر عن كسر زجاج السيارة وإصابة المجني عليها سارة بعاهة مستديمة عبارة عن انفجار بمقلة العين اليسرى وفقد الإبصار تماما.

وتسبب الحادث في فقد المجني عليها الإبصار النافع بالعين اليمنى أيضًا ما يقدر العجز الناتج عنه بنسبة 100%، وإصابة المجني عليه الأول بجروح في الوجه، وفروة الرأس والأذن الوسطي.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الرابع شرعوا في قتل المجني عليهما والمتهم الخامس اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة معهم وإحضار السلاح الناري وعدد 12 طلقة نارية.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.