جيل المستقبل.. الأطفال يحيون احتفالية "الشباب والرياضة" بذكرى انتصارات أكتوبر في بورسعيد- فيديو وصور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحيت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد عبدالعزيز المحضر، احتفالية مساء اليوم الخميس بمناسبة الذكرى السنوية لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز شباب المدينة الذي يترأسه دكتور شريف السيد عياد.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات التي قدمها الأطفال، شملت عرضًا رياضيًا لطلائع وناشئين فرق الكاراتيه وكرة القدم والجمباز والفنون الشعبية.

كما تخللت الفعاليات فقرة شعرية، وقدم فريق "الأنامل الذهبية" بقيادة دكتور راجي المقدم مجموعة من الأغاني الوطنية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

إضافة إلى ذلك، احتوت الاحتفالية على معرض لابتكارات واختراعات الأطفال في مجالات متنوعة، حيث نالت هذه الأعمال إشادة واسعة من الحضور، الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية مع الأطفال.