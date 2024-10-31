إعلان

جيل المستقبل.. الأطفال يحيون احتفالية "الشباب والرياضة" بذكرى انتصارات أكتوبر في بورسعيد- فيديو وصور

10:29 م الخميس 31 أكتوبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الأطفال يحيون احتفالية ''الشباب والرياضة'' بذكرى انتصارات أكتوبر في بورسعيد
  • عرض 15 صورة
    الأطفال يحيون احتفالية ''الشباب والرياضة'' بذكرى انتصارات أكتوبر في بورسعيد
  • عرض 15 صورة
    الأطفال يحيون احتفالية ''الشباب والرياضة'' بذكرى انتصارات أكتوبر في بورسعيد
  • عرض 15 صورة
    الأطفال يحيون احتفالية ''الشباب والرياضة'' بذكرى انتصارات أكتوبر في بورسعيد
  • عرض 15 صورة
    الأطفال يحيون احتفالية ''الشباب والرياضة'' بذكرى انتصارات أكتوبر في بورسعيد
  • عرض 15 صورة
    الأطفال يحيون احتفالية ''الشباب والرياضة'' بذكرى انتصارات أكتوبر في بورسعيد
  • عرض 15 صورة
    الأطفال يحيون احتفالية ''الشباب والرياضة'' بذكرى انتصارات أكتوبر في بورسعيد
  • عرض 15 صورة
    الأطفال يحيون احتفالية ''الشباب والرياضة'' بذكرى انتصارات أكتوبر في بورسعيد
  • عرض 15 صورة
    الأطفال يحيون احتفالية ''الشباب والرياضة'' بذكرى انتصارات أكتوبر في بورسعيد
  • عرض 15 صورة
    الأطفال يحيون احتفالية ''الشباب والرياضة'' بذكرى انتصارات أكتوبر في بورسعيد
  • عرض 15 صورة
    الأطفال يحيون احتفالية ''الشباب والرياضة'' بذكرى انتصارات أكتوبر في بورسعيد
  • عرض 15 صورة
    الأطفال يحيون احتفالية ''الشباب والرياضة'' بذكرى انتصارات أكتوبر في بورسعيد
  • عرض 15 صورة
    الأطفال يحيون احتفالية ''الشباب والرياضة'' بذكرى انتصارات أكتوبر في بورسعيد
  • عرض 15 صورة
    الأطفال يحيون احتفالية ''الشباب والرياضة'' بذكرى انتصارات أكتوبر في بورسعيد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحيت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد عبدالعزيز المحضر، احتفالية مساء اليوم الخميس بمناسبة الذكرى السنوية لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز شباب المدينة الذي يترأسه دكتور شريف السيد عياد.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات التي قدمها الأطفال، شملت عرضًا رياضيًا لطلائع وناشئين فرق الكاراتيه وكرة القدم والجمباز والفنون الشعبية.

كما تخللت الفعاليات فقرة شعرية، وقدم فريق "الأنامل الذهبية" بقيادة دكتور راجي المقدم مجموعة من الأغاني الوطنية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

إضافة إلى ذلك، احتوت الاحتفالية على معرض لابتكارات واختراعات الأطفال في مجالات متنوعة، حيث نالت هذه الأعمال إشادة واسعة من الحضور، الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية مع الأطفال.

مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بورسعيد جيل المستقبل انتصارات أكتوبر في بورسعيد انتصارات أكتوبر احتفالية الشباب والرياضة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مستأنف الإسكندرية" أيدت الحكم.. المشدد 15 سنة للمتهمين في واقعة "البلوجر سارة"

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة