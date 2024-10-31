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محافظ الأقصر يوجه بتسريع ازدواج طريق "مصر - أسوان الزراعي" (صور)

06:13 م الخميس 31 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ الأقصر يوجه بتسريع ازدواج طريق ''مصر - أسوان الزراعي''
  • عرض 5 صورة
    محافظ الأقصر يوجه بتسريع ازدواج طريق ''مصر - أسوان الزراعي''
  • عرض 5 صورة
    محافظ الأقصر يوجه بتسريع ازدواج طريق ''مصر - أسوان الزراعي''
  • عرض 5 صورة
    محافظ الأقصر يوجه بتسريع ازدواج طريق ''مصر - أسوان الزراعي''
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الأقصر-محمد محروس:

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا لمناقشة مشروع ازدواج طريق مصر - أسوان الزراعي، الذي يمتد من كوبري البغدادي حتى كمين الطود. واستعرض الاجتماع إزالة العوائق التي تعترض مسار المشروع وسبل تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة لضمان إتمام المشروع في الوقت المحدد.

وأصدر المحافظ توجيهاته بالتنسيق العاجل بين الجهات المختصة لوضع حلول فورية تُسهم في استكمال المشروع قبل نهاية شهر أبريل القادم، كما وجّه بالنزول الميداني للطريق للبدء في أعمال صيانة الاتجاه الثاني؛ لتجنب أي إعاقة لحركة السير أثناء تنفيذ المشروع.

شهد الاجتماع حضور ممثلي الهيئة العامة للطرق "المنطقة الثامنة"، ومديرية الطرق، وممثلي وزارة الري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة المصرية للاتصالات، والكهرباء، بالإضافة إلى رئيس مدينة الطود.

المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر طريق مصر أسوان الزراعي كوبري البغدادي الهيئة العامة للطرق وزارة الري الأقصر
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