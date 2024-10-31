فوز 5 مدن بجائزة شنغهاي.. وتكريم خاص لمحافظة الإسكندرية في يوم المدن العالمي -صور

الإسكندرية- محمد البدري:

شهدت فعاليات اليوم العالمي للمدن، اليوم الخميس، تقديم الجائزة العالمية للتنمية المستدامة في المدن (جائزة شنغهاي) لخمسة دول، حيث تقدم الجائزة لأول مرة في الخارج هذا العام، حكومة بلدية شنغهاي.

وتضمنت المدن الخمس التي فازت بجائزة شنغهاي "ملبورن، أستراليا، وأغادير، المغرب، وتريفاناندروم، الهند، والدوحة، قطر، وإيستا بارابا، المكسيك".

وشهدت الفعالية تكريم خاص لمحافظة الإسكندرية بشهادة تقدير بمناسبة استضافة المحافظة وتنظيمها فعاليات يوم المدن العالمي، تسلمها الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

وجرى تسليم الجائزة للمدن الخمسة وشهادة التكريم لمحافظة الإسكندرية في الاحتفال باليوم العالمي للمدن المقام بمكتبة الإسكندرية، بحضور "ني هونغ" وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية بجمهورية الصين، "آنا كلوديا روسباخ" وكيل الأمين العام والمديرة التنفيذية -لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(UN Habitat)، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضة.

وجائزة شنغهاي هي مبادرة عالمية يقودها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبلدية شنغهاي، وتستهدف الجائزة المدن بشكل خاص، وهي مخصصة للاعتراف بالتقدم والإنجازات المتميزة للمدن والبلديات في جميع أنحاء العالم في تنفيذها لأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة بالإضافة إلى أجندة المناطق الحضرية الجديدة.

تهدف هذه الجائزة العالمية الرائدة إلى عرض تقدم المدن واستراتيجيتها وعملها في سياقها الخاص من خلال نهج شامل. ستقوم لجنة تحكيم دولية مستقلة مكونة من أعضاء متنوعين جغرافيًا بتقييم طلبات الجائزة وتقديم توصيات بشأن الفائزين.

وأقيمت الدورة الأولى من الجائزة، وهي تقدير سنوي، في عام 2023، في كل دورة، ستُمنح الجائزة لما لا يزيد خمس مدن، بينما سيقام حفل توزيع الجوائز في منصة دولية كبرى، وسيحصل الفائزون على لوحة تذكارية وكأس.

واستضافت الإسكندرية اليوم الخميس، فعاليات يوم المدن العالمي في 31 أكتوبر الجاري، بمكتبة الإسكندرية وذلك في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بمدينة القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

ويأتي احتفال هذا العام في مدينة الإسكندرية تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية".

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أيمن عاشور وزير التعليم العالي، شريف الشربيني وزير الإسكان، منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.