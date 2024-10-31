تطعيمات أم أسباب أخرى؟.. صحة أسيوط تكشف لغز إصابة 12 طالبة في أبنوب

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيبت 12 طالبة بمدرسة الشيخ سالم الثانوية بنات بمدينة أبنوب في أسيوط، اليوم الخميس، بحالة إعياء وجرى نقلهن إلى مستشفى أبنوب المركزي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالواقعة.

من جانبه، نفى مصدر بمديرية الصحة بأسيوط صحة ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة الطالبات بسبب جرعة التطعيم، وأوضح أن التطعيم مخصص للطلاب بالمراحل الأولى، وأن الإصابات التي استقبلتها مستشفى أبنوب كانت من المرحلتين الأولى والثانية الثانوية. وأكد المصدر أن التطعيمات آمنة ويتم مراجعتها والتأكد من سلامتها قبل إعطائها للطلاب والطالبات.

وفي سياق متصل، صرح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، بأن الإصابات شملت 8 طالبات بالصف الثاني الثانوي و4 طالبات بالصف الأول، وتبين أنهن أصبن نتيجة هبوط بسبب عدم تناولهن وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة، وجرى نقل الطالبات إلى مستشفى أبنوب المركزي لإجراء الفحوصات الطبية، وتبين أنهن لا يعانين من أي أمراض، وخرجن من المستشفى بعد التأكد من سلامتهن.