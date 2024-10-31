بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة استقبال جديدة بالمستشفى الجامعي

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، وحدة الاستقبال العام الجديدة بالمستشفى الجامعي الرئيسي، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 39 مليون جنيه.

يأتي هذا الافتتاح ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة أسيوط، وفي إطار الخطة الاستراتيجية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، بهدف النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حضر الافتتاح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة أماني عمر، وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عبدالعزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور محمد حلمي الحفناوي، المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط والمصمم المعماري للمشروع، والدكتورة دينا علي، مدير الاستقبال، وشوكت صابر، أمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، بالإضافة إلى عدد من مهندسي الشؤون الهندسية بمستشفيات جامعة أسيوط.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إلى أن تكلفة إنشاء وحدة الاستقبال العام الجديدة بالمستشفى الجامعي الرئيسي بلغت نحو 39 مليون جنيه، وتم تجهيزها لتتوافق مع الأكواد العالمية والمحلية ومعايير مكافحة العدوى لتحقيق جودة طبية عالية. يُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لإنجازات جامعة أسيوط في قطاع المستشفيات، حيث تهدف الوحدة إلى تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى على أعلى مستوى من الكفاءة، وفقًا للاشتراطات والمعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات.

وأضاف المنشاوي، أن وحدة الاستقبال العام الجديدة بالمستشفى الجامعي الرئيسي تقع على مساحة 2000 متر مربع، بطاقة استيعابية 60 سريرًا، وتضم غرفًا للفحص الخارجي وفرز المرضى بطاقة استيعابية 32 سريرًا، و4 عنابر ملاحظة بسعة 21 سريرًا، وعناية مركزة بسعة 6 أسرّة، وإنعاش رئوي بسعة 6 أسرّة، وحجرة تداخلات جراحية بسيطة، وصيدلية، بالإضافة إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية التي تشمل الأشعة والمعامل، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية.

وأكد المنشاوي أن القطاع الطبي بجامعة أسيوط شهد تطورًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، سواء على مستوى الإنشاءات أو الخدمات العلاجية، مما يعكس حرص إدارة الجامعة على رفع كفاءة المنشآت الطبية والارتقاء بها، وتطوير الخدمات العلاجية والطبية لتقديمها بكفاءة عالية تلبي تطلعات المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية.