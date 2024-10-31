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السيطرة على حريق محدود خلف صالة الأنشطة بجامعة المنيا -صور

03:46 م الخميس 31 أكتوبر 2024
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    حريق بصالة الانشطة بجامعة المنيا
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    حريق يلتهم مقاعد ومراتب بصالة الانشطة
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المنيا- جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية، ظهر اليوم، على حريق محدود نشب بعدد من مقاعد ومراتب تقع خلف صالة الأنشطة الرياضية التابعة لكلية التربية الرياضية داخل حرم جامعة المنيا.

وقال مصدر بكلية التربية الرياضية، إنه الطلاب تفاجئوا بصعود أدخنة النيران من محيط صالة الأنشطة التابعة للكلية، وكانت خالية من الطلاب في ذلك الوقت، وجرى إبلاغ الأمن الإداري والحماية المدنية، ووصلت سريعًا وتم إخماد الحريق.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أن الحريق نشب في عدد من المقاعد والمراتب التي تستخدم لتدريب الطلاب في الأنشطة الرياضية المختلفة، ولم يتسبب في وقوع أية إصابات.

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