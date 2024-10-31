تصعيد عددًا من النواب.. محافظ الأقصر يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن

الأقصر - محمد محروس:

أصدر المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الخميس، حركة تنقلات لعدد من رؤساء المراكز والمدن، شملت تصعيد عدد من نواب رؤساء المراكز والمدن.

تضمنت الحركة قرارا بتولى العقيد أحمد أنور الهوارى رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بدلا من عمله رئيسا لمركز ومدينة الزينية ، كما تم نقل على عثمان القائم بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت للعمل بديوان عام المحافظة ، وأحمد عبد النبي سكرتير الوحدة المحلية لمدينة الأقصر ليقوم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية ، وحجازى محمد النحاس القائم بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية ليقوم بالعمل كسكرتير للوحدة المحلية لمدينة الأقصر.

وأكد محافظ الأقصر، أن الحركة الجديدة تأتي في إطار توجهات الدولة ، التي تستهدف ضخ دماء جديدة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذى، وكذلك محاسبة المقصرين.

وأشار المحافظ إلي أن الحركة تستهدف تعيين وتصعيد المتميزين للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة .

ووجه بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة ، والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين ، والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ، والعمل علي إنهاء ملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح علي مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وشدد المحافظ على تنفيذ القرار واستلام المسئولين لأماكنهم الجديدة اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٤.