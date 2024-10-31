جبران يسلم عقود عمل لشباب جنوب سيناء بحضور قيادات المحافظة- فيديو وصور

جنوب سيناء - رضا السيد:

سَلّم محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، عددا من عقود العمل بالمنشآت السياحية لأبناء محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور اللواء خالد متولي، مستشار محافظ جنوب سيناء للعلاقات الخارجية، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، ووفاء نجاح، مدير مديرية القوى العاملة، وجيفارا الجافي، عضو مجلس الشورى ورئيس الغرفة السياحية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال وزير العمل، إن العمالة الغير منتظمة هي مستقبل مصر، والملحمة التي يقوم بها العمال في شرم الشيخ يؤثر بشكل جيد على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تولي اهتماما شديدا بالشباب بتوفير المزيد من الأرضية الصلبة للعمالة الغير منتظمة حتى يتحقق الهدف المنشود للمشروعات القومية والتنمية المستدامة، وذلك من خلال إصدار تشريعات عمل متوازنة وعادلة، بالتوازي مع تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وأكد على حرص الوزارة على توفير فرص العمل للشباب خاصة ذوي الهمم، لدمجهم في سوق العمل، وحثهم على العمل والإنتاج والمشاركة التنمية التي تجري على أرض الواقع.

وأوضح أنه يوجد توجيهات لمديرية العمل بالمحافظة لمتابعة استلام أصحاب هذه العقود الجديدة عملهم الفعلي مع تطبيق الحد الأدنى للأجور وشُمولهم بالحماية التأمينية.

وأشار إلى أنه جرى تسليم 70 عقد عمل لأبناء جنوب سيناء، بواقع 20 عقد عمل لذوي الهمم بجنوب سيناء من أصل 45 عقدا، وتسليم 50 عقدا للعمالة العادية من أصل 150 عقدا.

ومن جانبه، قال اللواء خالد متولي، مستشار محافظ جنوب سيناء للشئون الخارجية في كلمته نيابة عن المحافظ، إنه جرى تطوير مدينة شرم الشيخ وتحويلها إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة على أيدي عمال مصر الأوفياء في كافة المجالات، لتصبح وجهة سياحية عالمية، وتحصد العديد من الجوائز الدولية كأفضل مدينة سياحية حول العالم.

وأكد على سعي المحافظة لتوفير بيئة آمنة للعمالة مما يحقق أعلى معدلات للنمو والإنتاج، بما يصب لصالح التنمية الشاملة الجارية في كل ربوع المحافظة، مشيرا إلى أن تأمين العمالة غير المنتظمة يعد هدف محوري للقيادة السياسية.

وأضافت وفاء نجاح، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، أن المديرية توفر الرعاية الصحية والكاملة للعمالة الغير منتظمة، مشيرة إلى أنه يوجد أكثر من 769 عاملا بمشروع التجلي الأعظم الجاري بمدينة سانت كاترين.

وأشار ماجد توفيق، الخبير السياحي ومدير أحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، إن القطاع السياحي حريص على تقديم الدعم الكامل للعمالة الغير منتظمة، كونهم شريط أساسي في النهوض بهذا القطاع الهام.

كما قام وزير العمل بتوقيع بروتوكول تعاون في مجال التدريب بين مديرية العمل وإحدى الشركات للخدمات البترولية لتوفير فرص عمل.