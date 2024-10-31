ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، اليوم الخميس، ضبط كميات كبيرة من الأسماك واللحوم المجمدة لدى محال البقالة والسوبر ماركت، ومحال بيع اللحوم، والأسماك المجمدة في مدينة بيلا، وذلك فى إطار خطة المديرية فى الحفاظ على الثروة الحيوانية، وصحة المواطنين.

يأتي ذلك بتكليف من اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائبه المهندس مصطفي الصياد، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور فتحي عبدالعال، مدير عام الطب البيطرى بكفرالشيخ، وتحت إشراف الدكتور شعبان مغنم مدير عام المجازر والصحة العامة بالمديرية، والدكتور أسامة عوض مدير إدارة المجازر بالمديرية.

وبحسب البيان الصادر عن مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، اليوم الخميس، فقد جرى تشكيل لجنة للمرور على محال بيع اللحوم والسوبر ماركت، والثلاجات في نطاق مركز ومدينة بيلا لضبط المخالفين منهم.

وضمت اللجنة كل من الدكتورة هايدي زهرة، طبيبة التفتيش على اللحوم بالمديرية، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم التفتيش بإدارة بيلا البيطرية، والدكتور محمد فهمي، الدكتور الوردانى محمد، بالرقابة التموينية بكفرالشيخ، وحميدة عبداللطيف، إدارة الحوكمة بمديرية تموين كفرالشيخ، ومحمد صبري، حماية المستهلك، وأحمد الشافعي، هيئة سلامة الغذاء بكفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن و103 كيلو أسماك، ولحوم، وكبدة مجمدة مجهولة المصدر خلال طرحها للبيع على المواطنين عبارة عن 460 كيلو أسماك مجمدة، و380 كيلو لحوم، و135 كيلو كبدة مجمدة، و128 كيلو أسماك هارنج.

وجرى تحرير المحضر رقم 9697 لسنة 2024 جنح قسم شرطة بيلا بعد ضبط تلك المخالفات، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.