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محافظة جنوب سيناء تكذب شائعة إخلاء دير سانت كاترين: آمن ومحمي

02:57 م الخميس 31 أكتوبر 2024
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    التعاون من دير سانت كاترين
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    لقاء المحافظ بمسئولي الدير
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    مشاركة المحافظ لاحتفالات الدير
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جنوب سيناء - رضا السيد :

نفت محافظة جنوب سيناء، في بيان لها، اليوم الخميس، ما جرى تداوله من شائعات حول وجود تهديد لدير سانت كاترين أو مخطط لإخلائه.

وأكدت المحافظة، التزامها بدعم دير سانت كاترين وجميع المعالم الأثرية والدينية، بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على التراث.

وشدد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، على الروابط الطيبة بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة وإدارة دير سانت كاترين مع استمرار العلاقات بينهم، وحرص الجانبان على التعاون المستمر بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من الروابط التاريخية والثقافية العريقة.

وفي نفس السياق، تلقى محافظ جنوب سيناء مؤخرًا خطاب شكر ومحبة من رئيس دير سانت كاترين، الذي أكد فيه تقديره للعلاقات الوثيقة مع المحافظة وذكر خلالها أنه خارج البلاد لأسباب طبية، وسيعود في نوفمبر المقبل لاستئناف التعاون واللقاء مع محافظ جنوب سيناء فور السماح له بالانتقال.

وأشار المحافظ إلى أنه يوجد هناك تواصل دائم واجتماعات متعددة بين المحافظ ومسؤولي الدير والسفير اليوناني، وتعكس هذه اللقاءات الحرص المشترك على استمرارية التعاون ودعم الجهود المبذولة لحماية التراث الثقافي والديني للدير، باعتباره رمزًا تاريخيًا ودينيًا هامًا.

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