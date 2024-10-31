وزيرة التخطيط: مصر تطلق استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن خطة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. وأكدت أن الدولة خصصت 40% من الاستثمارات للمشروعات الخضراء لتعزيز الاستدامة البيئية.

جاء هذا الإعلان خلال الجلسة الثانية من فعاليات يوم المدن العالمي، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، في إطار استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.

وأوضحت الوزيرة أن الخطة تتضمن تخصيص 42% من الاستثمارات لدعم التنمية البشرية، و37% للنهوض بالقطاع الصناعي، و20% للتنمية المحلية في المحافظات، بهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت المشاط أن الاستراتيجية تعتمد على التعاون مع شركاء دوليين لضمان التمويل اللازم، مما يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ودفع المجتمع نحو مستقبل أفضل.