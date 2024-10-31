محافظ الإسكندرية: نشهد طفرة تنموية غير مسبوقة.. و25 ألف وحدة سكنية جديدة بالعامرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أكد الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع القطاعات، مشيرًا إلى مشروع "بشاير الخير" للقضاء على العشوائيات، والعمل الجاري لإنهاء مشروع "مدينة مشارف" بالعامرية الجديدة لتوفير 25 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات تحسين البنية التحتية التي ساهمت في حل مشكلة التكدس المروري من خلال إنشاء محاور وكباري جديدة.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات يوم المدن العالمي، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة في مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 - 8 نوفمبر 2024.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المدينة كانت عبر تاريخها مركزًا رئيسيًا للتجارة وتبادل الثقافات، وشهدت إنشاء مكتبة الإسكندرية التاريخية التي احتوت على 500 ورقة ومخطوطة من مختلف العلوم، بالإضافة إلى بناء أول منارة في العالم.

وأوضح المحافظ أن الإسكندرية كانت وما زالت رمزًا للعصرية، حيث عاش وتعلم فيها مؤسسو العديد من العلوم، وكانت ملتقىً للديانات والثقافات المتعددة، مما جعلها وجهة مميزة تثير إعجاب ودهشة زوارها.

وأضاف أن الدولة قامت بتنفيذ تسعة مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية، من بينها مشروع حماية السواحل البحرية بالإسكندرية، وأشاد بحصول المدينة على ثلاث جوائز في المشروعات الخضراء البيئية، وحث على تشجيع ريادة الأعمال في تبني المشروعات البيئية المستدامة.

ودعا المحافظ إلى تبني الأفكار الابتكارية للشباب لحل المشكلات المناخية، مؤكدًا على دعم الدولة لكافة الجهود التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة.

شهد المؤتمر حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وأنا كلوديا روسباخ، وفيليبي بولييه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب، وني هونغ وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية بجمهورية الصين.