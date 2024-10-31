منال عوض: اختيار الإسكندرية ليوم المدن العالمي يعكس التزام مصر بالتنمية المستدامة -صور

الإسكندرية- محمد البدري:

صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن اختيار الأمم المتحدة لمدينة الإسكندرية لاستضافة يوم المدن العالمي يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على دعم المحافظات في وضع خطط للحد من المخاطر المناخية، مثل تحويل وسائل النقل للعمل بالغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الكربونية، وزراعة 100 مليون شجرة في المدن ضمن مبادرات أخرى.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الخميس، فى انطلاق فعاليات يوم المدن العالمي في 31 أكتوبر الجاري، بمكتبة الإسكندرية وذلك في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بمدينة القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

حضر الفعالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أيمن عاشور وزير التعليم العالي، شريف الشربيني وزير الإسكان، منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

وأكدت الوزيرة أن التزام مصر بمواجهة التغيرات المناخية هو واجب تجاه الأجيال القادمة، بهدف مكافحة الاحتباس الحراري وخلق مدن خضراء ومستدامة.