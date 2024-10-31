بالصور.. محافظ أسوان يشارك فى فعاليات اليوم العالمي للمدن بمكتبة الإسكندرية

أسوان – إيهاب عمران:

شارك اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، فى فعاليات اليوم العالمي للمدن 2024، والذى نظمته مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس، بتشريف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تحت شعار " صناع التغيير المناخى من الشباب: تحفيز العمل المحلى من أجل الاستدامة الحضرية".



وقام بتنظيم الفعاليات وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالشراكة مع وزارات الإسكان والتخطيط والشباب والرياضة والبيئة، ووسط مشاركة لـ 1500 من الخبراء والشباب وقادة الفكر وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص ووفود من 30 دولة ، وذلك فى إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي فى دورته الثانية عشر فى مدينة القاهرة.



وأكد الدكتور إسماعيل كمال، أن تنظيم هذا الحدث الهام يؤكد على الدور المحوري والريادي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على المستوى الإقليمى والدولى فى العديد من المجالات والملفات المهمة، وبصفة خاصة دعم قضايا التحضر ومواجهة التحديات على مستوى المدن وتعزيز مرونتها.

وأشار إلى أن سلسلة الجلسات النقاشية التى شملتها الفعاليات تعتبر دلالة مهمة حول التقدير الدولى للتجربة المصرية الفريدة فى قضية المناخ وقدرة الحكومة على حشد جهود المجتمع المدنى، ولاسيما الشباب والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ أجندتها الوطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية.







