مدير مكتبة الإسكندرية: الشباب هم ثروة مصر الحقيقية نحو الاستدامة -صور

الإسكندرية- محمد البدري:

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن مكتبة الإسكندرية تظل منارة فكرية وثقافية تربط بين البحر المتوسط والعالم الحديث، وتنشر الثقافة المصرية القائمة على المحبة والسلام، مشددًا على أهمية التنمية والبناء كطريق للاستدامة والحداثة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الخميس، بانطلاق فعاليات يوم المدن العالمي في 31 أكتوبر الجاري، بمكتبة الإسكندرية وذلك في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بمدينة القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وعبر زايد عن سعادته باستضافة المكتبة فعاليات اليوم العالمي للمدن تحت شعار "صُنَّاع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، والذي يعكس أهدافًا نبيلة تتماشى مع أولويات التنمية في مصر، مثل المناخ، والشباب، والعمل الأهلي المحلي، والاستدامة الحضارية.

وأشار زايد، إلى أن هذه الموضوعات تتوافق مع استراتيجية مصر الوطنية 2030، التي تركز على بناء الإنسان والحفاظ على البيئة واستدامة التنمية.

وأكد رئيس مكتبة الاسكندرية، أن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية، وأن العمل معهم وتحفيزهم على التطوع والمشاركة في مجتمعاتهم المحلية ومنظمات العمل الأهلي هو الطريق الأمثل لبناء مستقبلهم.

كما شدد على أهمية رفع الوعي بقضايا المناخ والاستدامة الحضرية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ووجه زايد الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح هذا الحدث، بدءًا من رعاية رئيس مجلس الوزراء، والدعم الكبير من وزيرة التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية، وفريق العمل في مكتبة الإسكندرية.

حضر الفعالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أيمن عاشور وزير التعليم العالي، شريف الشربيني وزير الإسكان، منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.