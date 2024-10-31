بالصور.. محافظ أسيوط وقائد قوات الدفاع الشعبي يتفقدان معسكر الإيواء العاجل

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، واللواء أركان حرب أسامة عبدالحميد داود، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، معسكر الإيواء العاجل للأسر المتضررة في حالة وقوع كارثة أو أزمة، والمقام في الحديقة الدولية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط.

جاء ذلك ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك "صقر 139" لمجابهة الأزمات والكوارث، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع القوات المسلحة.

حضر الفعالية الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، واللواء ماجد السعودي، مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والدكتور يحيى أبو رحمة، مدير الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية بالمحافظة.

يضم معسكر الإيواء 50 خيمة إعاشة بواقع 200 نزيل، ونظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والطب البيطري، والصحة، والأوقاف، والكنيسة، وهيئة الإسعاف، وعدد من الجمعيات الأهلية. يحتوي المعسكر على جميع المستلزمات الأساسية والتجهيزات اللازمة، بما في ذلك مسجد، كنيسة، مطعم، مطبخ، مخبز، عيادة، نقاط إطفاء، دورات مياه، منطقة ألعاب للأطفال، مكتبة متنقلة، وحدة اجتماعية متنقلة، وملعب. كما يحتوي المعسكر على أخصائي اجتماعي ونفسي لاستقبال الحالات، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والأنشطة الرياضية للمقيمين.

استمع المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط عن خطة التعامل مع الأزمات وإيواء الحالات العاجلة، والتي تتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. كما تفقدا المنطقة الخاصة بالأنشطة، التي تضمنت مخيم كشفي للجوالة والأنشطة المختلفة التي تقدمها التربية والتعليم والجمعيات الأهلية. وتفقد الحضور أيضًا معرض منتجات الحرف اليدوية لذوي الهمم والفصول المعدة بمعسكر الإيواء للطلاب، فضلاً عن أماكن الدعم النفسي للأطفال وذويهم.

أكد محافظ أسيوط، استعداد وجاهزية معسكر الإيواء لرعاية المتضررين في حالة حدوث أي أزمة، وتقديم كل سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم، والعمل على تهيئة الجو النفسي للمتضررين للخروج من الحالة النفسية السيئة التي مروا بها أثناء وقوع الأزمة. وأشاد بالمستوى المتميز للمعسكر الذي تكتمل فيه كافة متطلبات الحياة.

من جانبه، أشاد قائد قوات الدفاع الشعبي بالمستوى المتميز للمعسكر واستعداده الجيد لرعاية المتضررين في حالة حدوث أي أزمة، وتقديم كل سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم، والعمل على تهيئة الجو النفسي للمتضررين للخروج من الحالة السيئة التي مروا بها أثناء وقوع الأزمة. وقدم الشكر لجميع الجهات المشاركة في إعداد وتجهيز المعسكر والمشاركين في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.