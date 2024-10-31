شاب يستغل حاجة فتاة في بورسعيد للعلاج الروحاني ويهددها بنشر صورها.. هذا ما حصل له

بورسعيد - طارق الرفاعي:

فتاة في العشرينات من عمرها تعيش بمحافظة بورسعيد، عانت كثيرا هي وأسرتها، لعلاجها مما تظن أنه يسكن جسدها الضئيل، وأصبحت محاصرة بالمحاولات الفاشلة تبحث عن حلا سريعا لمعاناتها حتى وقعت فريسة لشخص استغلها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

"اقلعي هدومك علشان أطلع العفريت".. استغل معاملتها أحد الأشخاص الذي أوهمها أنه قادر على علاجها روحانيا، حيث كشفت المجني عليها في التحقيقات التي جرت في القضية رقم 1883 لسنة 2023 جنح الزهور والمقيدة برقم 1801 لسنة 2023 كلي بورسعيد، أن المتهم تواصل معها من خلال الهاتف المحمول، وتمكن من الحصول على صور خاصة بها وهي مجردة من ملابسها، وذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، بعد أن أوهمهما بقدرته على علاجها بالطرق الروحانية فأنصاعت له، وأرسلت له العديد من الصور بهيئتها.

والد المجني عليها رفض الانصياع لتهديدات المتهم بفضح ابنته ونشر صور خادشة للحياء لها، وتمسك بالحصول على حق ابنته بالطرق القانونية، حيث أكد أن المتهم هدده كتابة من خلال تطبيق واتساب بنشر بعض الصور الخاصة بنجلته حال كونها مجردة مما يستر عورتها، إلا أنه لم ينصاع إليه بإرسال مبالغ مالية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات المختصة التي قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات، ومصادرة الهاتف المحمول، وحذف الرسائل، وألزمته المصاريف الجنائية.