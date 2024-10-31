رئيس الوزراء: مصر ملتزمة بدعم جهود التنمية المحلية والمستدامة -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام مصر بدعم جهود التنمية المحلية والمستدامة، مشيرًا إلى أهمية التعاون في هذا المجال.

وأوضح أن اختيار مدينة الإسكندرية، بموقعها التاريخي المميز، يعكس قدرتها كنموذج ملهم في التعامل مع التغيرات المناخية والتحديات المعاصرة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الخميس، بانطلاق فعاليات يوم المدن العالمي في 31 أكتوبر الجاري، بمكتبة الإسكندرية وذلك في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بمدينة القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وأضاف مدبولي، أن تواجدهم اليوم يهدف إلى تسليط الضوء على التجربة المصرية واستشراف مستقبل يسعى لتجنب المدن الساحلية التحديات المناخية، واستكشاف حلول جديدة للمدن التي تعاني من ضغوط شديدة نتيجة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن موضوع اليوم يركز على دور الشباب في تنمية المدن، مؤكداً التزام مصر العميق بقضايا الاستدامة على الصعيد الدولي، وسعي الحكومة المصرية لتحقيق تقدم في مشروعات الأمم المتحدة المتعلقة بالاستدامة.

كما أضاف أن مصر تواصل العمل على تطوير البنية التحتية لتحسين جودة الحياة الحضرية، وتكثف جهودها للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة كبديل للطاقة التي تؤدي إلى انبعاثات كربونية.

وأكد مدبولي أن مصر مستمرة منذ قمة المناخ في تمثيل القارة الأفريقية لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المحلي ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال تبني نهج تدريجي لتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز الشراكات مع الشركاء الدوليين.

واختتم مدبولي حديثه بالإشارة إلى إيمان مصر بأن الشباب لديهم الكثير من الحلول لتحديات التنمية، مشيداً بحصول مدينة الإسكندرية على جائزة شنجهاي كدليل على نجاحها في هذا المجال.

جاء ذلك بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أيمن عاشور وزير التعليم العالي، شريف الشربيني وزير الإسكان، منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.