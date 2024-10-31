صحة المنيا: تقديم 1574 خدمة طبية خلال قافلة مجانية بقرية حسن باشا

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية مجانية فى قرية حسن باشا بمركز سمالوط ، ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحي والوصول بالخدمات الطبية اللازمة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجا لحياة صحية أفضل .

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومى الاثنين والثلاثاء 28 و 29 أكتوبر، ووقعت الكشف الطبي علي 1574 حالة وصرف العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

كما قدمت الخدمات الطبية إلى 397 حالة جراحة ، 417 اطفال، 274 باطنة، 58 نساء ، 44 أسنان، 125 أنف وأذن ، 216 جلدية و 43 تنظيم أسرة ، وإجراء 237 تحليلا متنوعا، و6 حالات أشعة عادية، و 8 موجات صوتية، 184 كشف مبكر للضغط والسكر وخلع اسنان لعدد 9 حالات وتحويل 19 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 200 من أهالي القرية.