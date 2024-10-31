تدريب عملي مشترك لمجابهة الأزمات والكوارث في أسيوط -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، واللواء أركان أسامة عبدالحميد داوود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اصطفاف المعدات الهندسية والسيارات التابعة للمحافظة والأجهزة المعاونة في قرية إسكندرية التحرير بمركز أسيوط.

جاء ذلك ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك "صقر 139" لمجابهة الأزمات والكوارث، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع القوات المسلحة.

حضر الفعالية الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة، واللواء ماجد السعودي مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والدكتور يحيى أبو رحمة مدير الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية بالمحافظة.

بدأت الفعاليات بعرض توجيهي قدمه مساعد المستشار العسكري حول المعدات والمركبات المشاركة، تلاه اختبار عملي لعدد من المعدات والعربات. قام المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي بتفقد المعدات والسيارات للوقوف على جاهزيتها للتعامل مع الأزمات، وشاهدا تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية.

شارك في الاصطفاف 650 معدة من مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة، بنسبة 50% ما عدا الإسعاف ومديرتي الري والزراعة بنسبة 15%. تنوعت المعدات بين لوادر، حفارات، سيارات إسعاف، أوناش، ووحدات تدخل سريع، بمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والشركات والهيئات بالمحافظة.

أكد المحافظ، أن الهدف من التدريب هو الاطمئنان على استعداد المحافظة للتعامل مع أي طارئ، وتدريب الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري. وأشاد قائد قوات الدفاع الشعبي بالإعداد الجيد للتدريب، موجهاً الشكر لمحافظ أسيوط والقيادات التنفيذية المشاركة.