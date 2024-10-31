بالصور.. جبران يجري جولة تفقدية بمكتب عمل شرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمكتب العمل بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة سير العمل به، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه العاملين فيه، وذلك بحضور اللواء خالد متولي مستشار محافظ جنوب سيناء للعلاقات الخارجية، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، ووفاء نجاح، مدير مديرية القوى العاملة، وجيفارا الجافي عضو مجلس الشورى، ورئيس الغرفة السياحية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

والتقى وزير العمل، ببعض العمال داخل المكتب للاستماع للمشاكل التي تواجههم، ووجه بسرعة حل المشاكل التي تواجه العمالة غير المنتظمة، والمتابعة المستمرة للتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم المالية والتأمينية.

وأكد وزير العمل، أنه يجري تأهيل العمالة غير المنظمة على أعلى مستوى، وخاصة الخريجين المتخصصين، والاستعانة بالأوايل والمتفوقين في مجالات المختلفة كونهم يعدون عمالة دارسة ومدربة، مما يفيد بيئة العمل ويجعلها أفضل للانتاج.

وأشار إلى أن وزارة العمل داعمة للعمالة الغير منتظمة، وتحرص على حصولهم على كافة المستحقات والحقوق بجانب توفير عوامل السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، إضافة إلى أنها تحرص على مصلحة المنشآت كونها من أهم عوامل دعم الإقتصاد المصري، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمالة.

ومن جانبها، أكدت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أنه يجري توفير فرص عمل دورية كل أسبوع بالقطاع السياحي لأبناء المحافظة، ومتابعة العمالة الغير منتظمة بشكل دوري، لحل المشكلات التي تواجههم، مع تنفيذ برامج تدريبية لهم لتعزيز قدراتهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.