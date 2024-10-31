توقعات بسقوط أمطار.. انخفاض درجات الحرارة في الإسماعيلية

الإسماعيليّة - مصراوي:

شهدت محافظة الإسماعيلية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مع ظهور شبورة مائية في المناطق الصحراوية والطرق السريعة بالمحافظة، وسط توقعات بسقوط الأمطار.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء.

بدوره وجه محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء و مواجهة أي شكل من أشكال تجمعات مياه الأمطار والسيول، والتعامل مع أي موقف طارئ بشكل فورى، وكذا المضي قدما في مراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها

كما أمر محافظ الإسماعيلية بتشكيل غرف عمليات فرعية وربطها بالغرفة المركزية للمحافظة بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ لتلقي أي بلاغات تخص سوء الأحوال الجوية، ومناقشة عدداً من السيناريوهات لإدارة الأزمات والطوارئ في حال وقوع أي حدث، أو تعرضت المحافظة لموجة من موجات الأمطار والسيول خلال الفترة القادمة.

وشدد المحافظ، على جميع المسئولين بسرعة مراجعة ما تم اتخاذه من تدابير واستعدادات لمواجهة أي أزمة، وتحديد آليات التعامل معها واختبار كافة المواقع ومراجعة المعدات والآليات الهندسية والكهربائية، وسرعة الانتهاء من تطهير مخرات السيول وبالوعات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف وتطهير الترع والمصارف، وعزل جميع الكوابل الأرضية الخارجة من المحولات بالقطاعات الريفية، مع الآخذ في الاعتبار ضرورة التعامل بالاستباق مع الحدث وليس رد الفعل.

وجه المحافظ بالالتزام بالنوبتجيات في العمل بالقطاعات الخدمية خاصة في أيام العطلات والراحات، ورفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات على مدار ال 24 ساعة، وذلك لسرعة التعامل مع أي أحداث متوقعة في اي وقت.