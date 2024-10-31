محافظ بورسعيد يوجه بمراجعة التصوير الجوي لـ 1740 فدانا بسهل الطينة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بمراجعة التصوير الجوي للزراعات الشتوية في نطاق 1740 فدانا بسهل الطينة، لاتخاذ إجراءات تقنين أوضاع المزارعين الجادين، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتمكين شباب الخريجين من باقي الأراضي.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الموسع، لمناقشة عدد من الموضوعات للنهوض بالقطاع الزراعي بشرق وجنوب المحافظة، على اتخاذ حزمة قرارات من شأنها التيسير على المزارعين، خاصة فيما يتعلق باستخراج كارت الفلاح للحصول على الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، موجها الشكر لهيئة التعمير والتنمية الزراعية على تعاونهم المثمر مع محافظة بورسعيد في تيسير حصول المزارعين على الخدمات المختلفة، و النهوض بالقرى الزراعية والتعاون مع المحافظة في تزويدها بالعديد من الخدمات ومنها إقامة وحدة صحية للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة بمنطقة سهل الطينة، ودراسة رفع كفاءة محطات الري والصرف بالمناطق الزراعية.

وناقش المحافظ، الاجتماع سبل تذليل المعوقات لتقنين أوضاع المزارعين بشرق وجنوب المحافظة، كذلك مد فترة التقديم لطلبات التقنين لأراضي المزارعين في موعد أقصاه 15 نوفمبر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك حفاظا علي حق الدولة وأملاكها.