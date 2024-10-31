إصابة 3 أشخاص في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

استقبلت مستشفى الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الخميس، 3 مصابين جراء وقوع حادث مروري على الطريق الإقليمي أمام قرية العطف بنطاق الباجور.

شهود عيان قالوا لـ"مصراوي"، إن سيارة نقل ثقيل اصطدمت بالحاجز الأسمنتي وسط الطريق الإقليمي أمام قرية العطف، مما تسبب في اصطدام سيارة تويوتا بها من الخلف، ما أدي لافتكاك أحد الإطارات الأمامية، ووصلت سيارتين إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين، فيما توقفت حركة سير المركبات على الطريق.

وأوضح مصدر طبي أن مصابي الحادث من مركز أشمون، وأن حالتين من قرية سنتريس إصابتهم طفيفة للغاية وخرجا من المستشفى بمجرد وصولهما، بينما أصيب ثالث ويُدعى "محمد جمال سعد" من قرية محلة سبك، ويعاني من كدمات متفرقة بالجسد ويخضع حاليًا للفحوصات الطبية "الأشعة والسونار"، ولم تتحدد بعد حجم الإصابات.