تربية الزقازيق تقدّم دورة تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتطوير مهاراتهم المهنية

عقدت دورة تدريبية بقاعة الاحتفالاتنظّمت كلية التربية بجامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر، دورة تدريبية تحت عنوان "مهارات التوظيف وفنيات إعداد السيرة الذاتية"، بقاعة الاحتفالات في المبنى الرئيسي للكلية. جاءت الدورة تحت رعاية الدكتور حمدي المحروقي، عميد كلية التربية، وأشرف على تقديمها الدكتور محمد متولي سامي، مدرس الصحة النفسية بالكلية.

تناولت الدورة موضوعات حول التأهيل المهني وطرق الاستعداد لسوق العمل، حيث استعرض الدكتور سامي كيفية البحث عن وظيفة مناسبة في ظل التحولات التي يشهدها سوق العمل الحالي، والمؤهلات المطلوبة للانخراط في الوظائف الحديثة، إلى جانب مناقشة مزايا وعيوب قطاعات العمل المختلفة. وركزت الدورة كذلك على المهارات الأساسية المطلوبة لدخول سوق العمل، مع استعراض أساليب فعالة للبحث عن فرص وظيفية.

كما تناول بالشرح كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي من حيث: مفهوم السيرة الذاتية، وأهميتها، ومبادئ كتابة السيرة الذاتية الجيدة ، والأخطاء الشائعة في كتابتها، ومكوناتها وطرائق كتابتها بطريقة احترافية،و الخطاب التمهيدي للسيرة الذاتية ، والعبارات التي يجب ألا يشملها الخطاب التمهيدي.

جدير بالذكر أن الندوة جاءت بحضور بحضور الدكتورة تهاني سليمان مدير وحدة ضمان الجودة ، الدكتورة سمية أحمد مدير وحدة متابعة الخريجين، الدكتورة زهرة محمد عضو بوحدة متابعة الخريجين.