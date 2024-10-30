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إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بقنا

11:40 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

إسعاف

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قنا_ عبدالرحمن القرشي :

أصيب 11 شخصًا، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة غربي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الزوايدة مركز نقادة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصًا جاري نقلهم إلى مستشفى طوخ في نقادة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة .

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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