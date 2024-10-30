تربية الزقازيق تستعد لزيارة الاعتماد البرامجي بورش توعوية لأعضاء هيئة التدريس

استعدت كلية التربية بجامعة الزقازيق لاستقبال زيارة الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، من خلال تنظيم ورشتين توعويتين لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري

تستهدف هذه الورش تعزيز جاهزية البرامج المميزة باللغة الإنجليزية، بما في ذلك برنامج إعداد معلم العلوم للتعليم الأساسي، وبرنامج إعداد معلم الكيمياء، وبرنامج إعداد معلم الرياضيات. تأتي هذه الجهود ضمن خطة الكلية للحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي لبرامجها في المرحلة الجامعية الأولى، بعد أن حققت الاعتماد لبرنامجي إعداد معلم علم النفس العام وإعداد معلم الرياضيات سابقًا.

جاءت ورش العمل ضمن خطة مركز ضمان الجودة بالجامعة، برعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، وبقيادة د. مروة عباس، مديرة المركز، لتقديم الدعم للكلية قبل استقبال زيارة الاعتماد. وحضر الورشتين كل من الدكتور حمدي المحروقي، عميد الكلية، والدكتور أحمد سالم، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة تهاني سليمان، مديرة وحدة ضمان الجودة ومنسقة البرامج.

قدّم الورشتين الدكتور عاصم الشحات، خبير واستشاري نظم الجودة بمركز الجودة في الجامعة، حيث تناولت الورشة الأولى دور الجهاز الإداري في دعم نظام الجودة، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها معايير الجودة. وتم التأكيد على أهمية تجهيز الوحدات الإدارية ورفع حالة الاستعداد لضمان سير العمل الإداري بجودة عالية.

وفي الورشة الثانية، تم توعية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأدوارهم خلال زيارة الاعتماد، وأهمية المشاركة الفعالة في نظام الجودة. بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، تم عرض معايير الاعتماد وشرح الممارسات الأساسية لتنظيم العملية التعليمية، ودور هيئة التدريس في إرساء قواعد الجودة، ونقل صورة إيجابية لفرق المراجعة التابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بما يضمن تحقيق الاعتماد الأكاديمي البرامجي.